Танкер «Лачин» будет задействован для перевозки нефти и за пределами Каспия – президент Азербайджана

Азербайджан намерен использовать танкер «Лачин», введенный в эксплуатацию в пятницу, для перевозок нефти и нефтепродуктов не только по Каспию, но и за пределами Каспийского моря, заявил президент Ильхам Алиев.

Танкер «Лачин» - первый танкер, изготовленный на Бакинском судостроительном заводе.

«Мы обладаем самым большим флотом на Каспии, более 200 судов и мы увеличиваем наш флот. Танкер «Лачин» будет задействован не только для перевозок нефти и нефтепродуктов по Каспию, но и для перевозки жидких грузов за пределами Каспийского бассейна через Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы», - сказал Алиев в пятницу на церемонии ввода в строй танкера.

По его словам, строительство танкеров нового поколения представляет важное значение для усиления экономического и промышленного потенциала Азербайджана. «В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе продолжается строительство судов различного назначения. Это и сухогрузы, суда для контейнерных перевозок, суда-снабженцы, крановые суда и др.», - отметил он.

Глава ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) Рауф Велиев на церемонии отметил, что в настоящее время на балансе общества имеется 20 танкеров, еще 4 танкера строятся на Бакинском судостроительном заводе.

Строительство танкера "Лачин" началось в феврале 2017 года.

Длина танкера дедвейтом 7875 тонн составляет 141 метр, ширина - 16,9 метров, высота борта - 6 метров. Судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов плотностью до 1,015 тонн на кубометр, в том числе бензина, и химпродукции (метанола, ацетона, этиленгликоля, этил трет-бутилового эфира, этилового спирта и др.). Вместимость шести грузовых танков и двух отстойных танков составляет 9190 кубометров. Экипаж - 11 человек, мест - 14 + лоцман.

А.Азизов