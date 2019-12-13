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ТЭК 13.12.2019 23:49

ЕБРР открыл для Грузии новую программу "зеленой" экономики с бюджетом $54 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в партнерстве с федеральным министерством финансов Австрии и Зеленым климатическим фондом (GCF) профинансируют в Грузии новую программу "зеленой" экономики GEFF (Green Economy Financing Facility).

Как говорится в пресс-релизе ЕБРР, общий бюджет программы составляет $54 млн. Средства будут направлены на инвестиционные проекты по повышению энергоэффективности, смягчению последствий изменения климата и адаптации к этому процессу МСП, корпоративного и жилищного секторов путем предоставления кредитов через местные банки-партнеры.

"Возможные инвестиции включают энергоэффективные строительные материалы, стеклопакеты, теплоизоляцию, освещение, строительство, сельскохозяйственное оборудование и технику, фотоэлектрические солнечные панели, геотермальные тепловые насосы и водосберегающие ирригационные системы", - отмечается в сообщении.

Первая программа GEFF была запущена в Грузии в 2012 году, за это время 31 компания и более 29 тыс. домохозяйств получили более 42 млн евро для финансирования энергоэффективных проектов от шести местных банков - TBC банка, Банка Грузии, "Республика" (сейчас - ТВС банк), Базисбанка, "ВТБ-Грузия" и "Кредо".

Как сообщалось, в рамках данной программы ЕБРР в четверг подписал соглашение с Прокредитбанком-Грузия, в соответствие с которым грузинский банк получит кредитный ресурс в размере 25 млн евро для финансирования в стране проектов в области энергоэффективности, возобновляемых источников электроэнергии, экологически чистых инициатив.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор Грузии. С 1991 года, начала деятельности в стране, банк выделил республике более 3,4 млрд евро на финансирование проектов в разных секторах экономики. Текущий кредитный портфель банка в Грузии составляет 801 млн евро.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕБРР, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]