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Бизнес и законодательство 13.12.2019 19:28

Azhazelnut поставит в ОАЭ фундука на $200 тыс.

Азербайджанская «Azhazelnut» договорилась об экспортной поставке фундука в ОАЭ, сообщает министерство экономики.

«Azhazelnut достигла предварительной договоренности по экспорту в январе 2020 года в ОАЭ фундука на $200 тыс.», - отмечается в сообщении.

Такая договоренность достигнута по итогам бизнес-миссии азербайджанских компаний в ОАЭ. В состав миссии вошли 24 компании, занимающиеся производство пищевой продукции и стройматериалов.

«Кроме этого, Azersun Holdinq и Gilan FMCG достигли договоренности об экспорте продукции в ОАЭ, в том числе в местные крупные маркеты, компания İdea – об открытии showroom в Абу-Даби. Компании "Ecodry», «AHEC», «Az-granata», «Brightman BMC», «BakuKonserv», «Salam Travel», «Novus E.R.A.» в рамках бизнес-миссии провели переговоры с целью организации экспорта продукции», - подчеркивается в информации.

ООО "Azhazelnut" действует в Азербайджане с 2002 года. Компания занимается производством и экспортом фундука. При этом основными направлениями экспорта продукции являются Россия и страны Европы.

А.Азизов

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Тэги: ОАЭ, ФУНДУК, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]