Azhazelnut поставит в ОАЭ фундука на $200 тыс.

Азербайджанская «Azhazelnut» договорилась об экспортной поставке фундука в ОАЭ, сообщает министерство экономики.

«Azhazelnut достигла предварительной договоренности по экспорту в январе 2020 года в ОАЭ фундука на $200 тыс.», - отмечается в сообщении.

Такая договоренность достигнута по итогам бизнес-миссии азербайджанских компаний в ОАЭ. В состав миссии вошли 24 компании, занимающиеся производство пищевой продукции и стройматериалов.

«Кроме этого, Azersun Holdinq и Gilan FMCG достигли договоренности об экспорте продукции в ОАЭ, в том числе в местные крупные маркеты, компания İdea – об открытии showroom в Абу-Даби. Компании "Ecodry», «AHEC», «Az-granata», «Brightman BMC», «BakuKonserv», «Salam Travel», «Novus E.R.A.» в рамках бизнес-миссии провели переговоры с целью организации экспорта продукции», - подчеркивается в информации.

ООО "Azhazelnut" действует в Азербайджане с 2002 года. Компания занимается производством и экспортом фундука. При этом основными направлениями экспорта продукции являются Россия и страны Европы.

А.Азизов