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Дальнее зарубежье 13.12.2019 19:30

Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил обе статьи обвинения в отношении Трампа

Юридический комитет палаты представителей конгресса США в пятницу утвердил два пункта обвинений, выдвинутых в отношении американского президента Дональда Трампа.

Первое из них охарактеризовали как злоупотребление властью.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Конгрессмены-демократы отмечали, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также передачу конгрессменам необходимых документов.

Теперь эти пункты обвинения будут вынесены на голосование полного состава палаты представителей. Так конгрессмены определят, следует ли объявлять импичмент Трампу.

Ожидается, что это голосование пройдет в среду на следующей неделе.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении его от власти в январе.

Между тем, в сенате большинство мест удерживают соратники Трампа по Республиканской партии.

Во вторник председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США демократ Джерри Надлер заявил, что в отношении Трампа официально выдвинуты два основных обвинения.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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Тэги: ТРАМП, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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