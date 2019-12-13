Юридический комитет палаты представителей конгресса США одобрил обе статьи обвинения в отношении Трампа

Юридический комитет палаты представителей конгресса США в пятницу утвердил два пункта обвинений, выдвинутых в отношении американского президента Дональда Трампа.
Первое из них охарактеризовали как злоупотребление властью.
Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.
Конгрессмены-демократы отмечали, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также передачу конгрессменам необходимых документов.
Теперь эти пункты обвинения будут вынесены на голосование полного состава палаты представителей. Так конгрессмены определят, следует ли объявлять импичмент Трампу.
Ожидается, что это голосование пройдет в среду на следующей неделе.
В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении его от власти в январе.
Между тем, в сенате большинство мест удерживают соратники Трампа по Республиканской партии.
Во вторник председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США демократ Джерри Надлер заявил, что в отношении Трампа официально выдвинуты два основных обвинения.
Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.
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