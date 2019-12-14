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Дальнее зарубежье 14.12.2019 09:24

США могут ужесточить санкции в отношении КНДР вплоть до полной блокады страны - посол РФ в КНДР

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора не исключает, что Вашингтон может ужесточить санкции в отношении КНДР.

"С точки зрения санкций я не исключаю, что новый курс, который руководитель КНДР обещал 1 января, он может привести к тому, что во всяком случае США и их союзники постараются санкции еще более ужесточить, вплоть до полной блокады страны", - сказал Мацегора в субботу в эфире радиостанции "Владивосток ФМ".

Россия считает, что санкционное давление усугубляет проблему, добавил он.

"Наша позиция, Российской Федерации, и с нашими китайскими коллегами, у нас она схожа", - сказал Мацегора.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]