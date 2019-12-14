США могут ужесточить санкции в отношении КНДР вплоть до полной блокады страны - посол РФ в КНДР

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора не исключает, что Вашингтон может ужесточить санкции в отношении КНДР.

"С точки зрения санкций я не исключаю, что новый курс, который руководитель КНДР обещал 1 января, он может привести к тому, что во всяком случае США и их союзники постараются санкции еще более ужесточить, вплоть до полной блокады страны", - сказал Мацегора в субботу в эфире радиостанции "Владивосток ФМ".

Россия считает, что санкционное давление усугубляет проблему, добавил он.

"Наша позиция, Российской Федерации, и с нашими китайскими коллегами, у нас она схожа", - сказал Мацегора.