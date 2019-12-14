Турецкая Tekfen приобрела акции компании SOCAR Polymer

Турецкая компания Tekfen приобрела 10% акций SOCAR Polymer, сообщает Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

Соглашение подписано 13 декабря в Баку. Соглашение подписали директор SOCAR Overseas Фирудин Гасанов и председатель правления Tekfen Holding Мурат Гигин.

Согласно документу, Tekfen приобрела 5% акций SOCAR и 5% акций PASHA Holding. Сумма сделки не разглашается.

В июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.

В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год.

В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и 4 видов полиэтилена высокой плотности.

Суммарные инвестиции в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составили $816 млн. 60% инвестиций были покрыты за счет кредита, привлеченного от Газпромбанка, остальные 40% - вложили компании SOCAR, Vitol, PASHA Holdinq, Gilan Holdinq и Azеrsun Holdinq.

Доходы компании SOCAR Polymer от деятельности этих заводов ожидаются на уровне $6,6 млрд, чистая прибыль составит $1,98 млрд. За весь период эксплуатации заводов налоговые отчисления в госбюджет Азербайджана составят $600 млн.

На реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.

SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). С учетом новой сделки доля SOCAR в капитале компании составляет 47,2%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L (19%), Tekfen (10%), PASHA Holding (4,9%), Ecoland (9,8%), Polimer Investment (5%) и AKKIK (4,1%).

SOCAR Polymer является резидентом Сумгайытского химпромпарка.

Б.Рустамбеков