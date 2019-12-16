Около 100 человек вышли на центральную площадь Алматы в память о событиях 1986 года, несанкционированная акция проходит в столице Казахстана

Десятки человек принимают участие в несанкционированных акциях в казахстанской столице Нур-Султане и в крупнейшем городе республики Алматы, сообщают в понедельник корреспонденты агентства "Интерфакс-Казахстан".

В Алматы на площади Республики собралось около 100 человек, среди них участники протестов, прошедших в казахстанском мегаполисе в 1986 году, активисты.

К монументу Независимости пришли возложить цветы представители создаваемой "Демократической партии Казахстана" во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем. Представители движений "Республика" и "Оян, Казахстан" ("Проснись, Казахстан") так же пришли к монументу", митинг начался с минуты молчания в память о жертвах декабрьских событий 1986-го года и Жанаозеня.

К собравшимся вышел представитель прокуратуры и призвал людей разойтись. Подходы к площади и сама площадь в центре Алматы оцеплены полицией. Движение транспорта не перекрывают.

В Нур-Султане на несанкционированной акции собралось несколько десятков человек, они кричат "Оян, Казахстан!" (Проснись, Казахстан!). К собравшимся вышел представитель городской администрации и призвал участников митинга разойтись.

Участники митинга в казахстанской столице заявили несколько требований - демократические реформы, свободу слова, свободу мирных собраний. Полиция пока не проводит задержаний.

В Казахстане 16-17 декабря отмечается национальный праздник - День независимости.

Ранее казахстанский банкир Мухтар Аблязов, покинувший страну и заочно приговоренный в Казахстане к пожизненному лишению свободы, призвал казахстанцев выйти на митинги 16 декабря. Аблязов является организатором запрещенной в республике организации "Демократический выбор Казахстана", призывает казахстанцев к смене власти в стране.

Протестные выступления казахстанской молодежи 17-18 декабря 1986 года в Алматы в современном Казахстане рассматриваются как акт борьбы казахстанского нарда за независимость.

16-17 декабря 2011 года в Жанаозене и поселке Шетпе Мангистауской области произошли массовые беспорядки, в которых погибли 15 человек и свыше 100 получили ранения. Беспорядкам предшествовала семимесячная забастовка нефтяников, недовольных уровнем зарплат и социально-экономическими условиями жизни.

Генпрокуратура Казахстана заявляла, что нарастанию социальной напряженности способствовали и незаконные действия должностных лиц местных исполнительных органов и руководителей нефтяных предприятий.

Организаторы беспорядков были приговорены к различным срокам заключения - от 4 до 7 лет. Почти половина участников беспорядков в Жанаозене освобождена по амнистии.