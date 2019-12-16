Тысячи американских военных из ЧВК воюют в Сирии - Асад

Президент Сирии Башар Асад утверждает, что в настоящий момент в стране находятся тысячи американских военных.

"Если у них несколько сотен американских военных в Сирии, то в то же время у них тысячи, а, может быть, десятки тысяч людей, которые работают в (частных - ИФ) компаниях, и они участвуют в боях внутри Сирии. Поэтому трудно узнать истинное число (американских военных - ИФ), но, скорее всего, их тысячи", - заявил Асад в интервью, которое в понедельник вышло в эфир китайского телеканала "Феникс".

Кроме того, Асад выступил с обвинениями в адрес Вашингтона в том, что США "крадут нефть" с нефтяных месторождений к востоку от Евфрата и "продают ее Турции".

Ранее в декабре президент США Дональд Трамп заявлял, что в Сирии осталась небольшая группа американских военных для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" .

"Мы ушли с границы с Турцией... У нас осталась там (в Сирии) маленькая группа (военных - ИФ), которая борется c оставшимися боевиками ИГ", - заявил Трамп во вторник на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне.

Трамп также подчеркнул необходимость контроля над нефтяными месторождениями в Сирии для защиты их от террористов, поскольку именно от продажи нефти ИГ получало основной доход.

Ранее в госдепе заявляли, что миссия США в целом обеспечить безопасность районов, где находятся нефтяные месторождения.

Как сообщали СМИ, Трамп одобрил расширенную военную миссию по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Отмечалось, что общая численность военных США в Сирии может составить не менее 800 человек, включая 200 солдат, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии.

Большая часть нефтяных месторождений Сирии к востоку от реки Евфрат, самые крупные среди которых - Румайлан, Сувайдия и Аль-Омар, остались под контролем Сирийских демократических сил СДС.