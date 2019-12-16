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Дальнее зарубежье 16.12.2019 13:21

Непрекращающиеся пожары в Австралии привели к сильному загрязнению воздуха и к проблемам со здоровьем населения

Масштабные пожары в Австралии стали причиной серьезного повышения уровня загрязнения воздуха в этой стране, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на объединение служб здравоохранения Climate and Health Alliance.

"Дым от пожаров привел к загрязнению воздуха - в 11 раз выше стандартного "опасного уровня" - в ряде районов Сиднея и (штата - ИФ) Новый Южный Уэльс", - цитируют СМИ выдержки из заявления организации.

При этом в департаменте здравоохранения Нового Южного Уэльса отметили рост числа людей, обращавшихся за минувшую неделю в больницы из-за проблем с дыханием - на 48% в сравнении со средними показателями за прежние пять лет.

СМИ напоминают, что за последние месяцы в Австралии произошли сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов пожаров зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший свыше 400 тыс. га территории.

Ранее из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек. Также были уничтожены более 700 строений, выгорели не менее 3 млн га земель.

На этой неделе власти ограничат потребление воды для более 35 тыс. человек на юге штата Квинсленд нормой в 80 л в день, указывают СМИ.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких лет за все время наблюдений в Австралии, и уже на этой неделе в стране могут наблюдаться температурные рекорды.

СМИ отмечают, что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше, и они приобрели более разрушительный характер.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПОЖАРЫ, ЗДОРОВЬЕ, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]