Президент Молдавии поедет в Россию на заседание Высшего совета ЕАЭС и саммит СНГ

Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите СНГ 20 декабря в Санкт-Петербурге.

На брифинге в понедельник утром Додон сообщил, что в ходе визита в РФ посетит Москву, где встретится с вице-премьером Дмитрием Козаком, главой "Газпрома" Алексеем Миллером, а также патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Додон выразил надежду на то, что "на полях" саммита СНГ состоятся его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и главами других государств Содружества.

Молдавия рассчитывает до конца года подписать с "Газпромом" соглашение о продлении действующего контракта на поставку газа. Продление контракта и сохранение прежней формулы расчета цены за газ позволит Молдавии получить скидку, в результате чего цена составит $173 за 1000 куб. м. Условия подписания соглашения уже согласованы, однако Молдавия зависит от договоренностей России с Украиной о транзите газа. Если договоренности не будут достигнуты, Кишиневу придется применить альтернативные маршруты импорта российского газа, в том числе - реверсным путем через трансбалканский коридор.

В середине ноября правительство Молдавии обратилось к России с просьбой об открытии в следующем году кредитной линии на $500 млн с целью строительства дорог и инвестиций в инфраструктуру. Додон заявлял, что намерен продолжить переговоры по этому поводу с президентом РФ.