Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8926 RUR   0.0271 GBR   2.2757 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.12.2019 13:31

Президент Молдавии поедет в Россию на заседание Высшего совета ЕАЭС и саммит СНГ

Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальном саммите СНГ 20 декабря в Санкт-Петербурге.

На брифинге в понедельник утром Додон сообщил, что в ходе визита в РФ посетит Москву, где встретится с вице-премьером Дмитрием Козаком, главой "Газпрома" Алексеем Миллером, а также патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Додон выразил надежду на то, что "на полях" саммита СНГ состоятся его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и главами других государств Содружества.

Молдавия рассчитывает до конца года подписать с "Газпромом" соглашение о продлении действующего контракта на поставку газа. Продление контракта и сохранение прежней формулы расчета цены за газ позволит Молдавии получить скидку, в результате чего цена составит $173 за 1000 куб. м. Условия подписания соглашения уже согласованы, однако Молдавия зависит от договоренностей России с Украиной о транзите газа. Если договоренности не будут достигнуты, Кишиневу придется применить альтернативные маршруты импорта российского газа, в том числе - реверсным путем через трансбалканский коридор.

В середине ноября правительство Молдавии обратилось к России с просьбой об открытии в следующем году кредитной линии на $500 млн с целью строительства дорог и инвестиций в инфраструктуру. Додон заявлял, что намерен продолжить переговоры по этому поводу с президентом РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Молдавия в 2020 году будет обеспечена газом - президент Молдавия планирует продление договора с "Газпромом" на три года - Додон Додон настаивает на кадровых перестановках в кабмине Молдавии; социалисты обещают президенту поддержку Экс-президент Молдавии Лучинский допрошен по делу о краже $1 млрд из банковской системы, у него прошли обыски Додон заверяет, что потребителям в Молдавии не будут повышать цены на газ Президент Молдавии утвердил возврат к пропорциональной системе выборов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]