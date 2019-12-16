Азербайджан сохранил позиции в топ-50 могущественных стран мира

Азербайджан сохранил 45-е место в обновленном рейтинге самых могущественных стран мира, составляемого американским журналом U. S. News & World Report.
Согласно данным аналитиков BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании, рейтинг составлялся с учетом военной мощи стран, данных о ВВП, доминирования на политической арене, в мире и в СМИ, а также участии в международных альянсах.
Следуя данным рейтинга, первую тройку лидеров разделили США, Россия и Китай.
Также в первую десятку попали Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея (по сравнению с 2018 годом "новичком" в топ-10 является лишь Южная Корея, которая заняла 10-е место вместо ОАЭ).
Из постсоветских стран в рейтинг также попали: Беларусь – 35-ое место, Украина - 39-ое, Казахстан – 43-е, Литва - 76 –ое, Латвия - 79-ое и Эстония – 80-ое.
Х.Насирзаде
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