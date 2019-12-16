Иск Rambler к Twitch может завершиться мировым соглашением

Судебное разбирательство между компанией Rambler Group и стриминговым сервисом Twitch по иску на 180 млрд рублей может завершиться подписанием мирового соглашения.

"На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь", - процитировали "Интерфаксу" в пресс-службе Rambler слова руководителя спортивных проектов холдинга Михаила Гершковича.

По его словам, Rambler Group намерен продолжать активно бороться с пиратскими трансляциями.

В начале августа этого года холдинг обратился в Мосгорсуд с просьбой ограничить доступ к аудиовизуальным произведениям "Прямые трансляции футбольных матчей кубков Английской футбольной Премьер-лиги в сезоне 2019/20, 1010/21, 2021/22 годов" на сайте www.twitch.tv. Судом было удовлетворено данное ходатайство и доступ к данным видео на сайте был заблокирован.

Сам иск от ООО "Рамблер Интернет Холдинг" поступил в Мосгорсуд 26 августа, а судебное разбирательство стартовало в начале сентября. Истец требует пресечь распространение пиратских трансляций футбольных матчей английской премьер-лиги и взыскать с крупного стримингового сервиса Twitch 180 миллиардов рублей.

"Что касается суммы требований, она была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело. Сумма является технической и максимально возможной, она будет уточнена", - пояснил Геркович.

По данным Мосгорсуда, очередное заседание по делу назначено на 20 декабря.