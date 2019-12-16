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Дальнее зарубежье 16.12.2019 13:45

Аргентина повысила экспортные пошлины на зерно, сою, подсолнечник

Аргентина повысила экспортные пошлины на зерно, соевые бобы, подсолнечник, сообщает Центр агроаналитики Минсельхоза РФ.

Новые пошлины на кукурузу, пшеницу, сорго, семена подсолнечника и ячмень составляют 12% от экспортной цены. Для соевых бобов, соевого шрота и соевого масла экспортная пошлина увеличена до 30%. При текущем уровне экспортных цен пошлины вырастут на 5,2%, отмечается в сообщении.

Министерство сельского хозяйства Аргентины также издало постановление о приостановлении регистрации экспорта зерна и производных в понедельник, чтобы можно было внедрить новую схему экспортных пошлин. "По мнению источников в торговле, цитируемых местными СМИ, в краткосрочной перспективе власти могут установить еще более высокие пошлины", - говорится в сообщении.

Центр напоминает, что информация о возможном увеличении пошлин появилась в сентябре. Страхуясь от этого, аргентинские трейдеры уже законтрактовали более 8 млн тонн пшеницы из экспортного потенциала в почти 11,5 млн тонн. "Рост пошлин, с одной стороны, будет способствовать повышению экспортных цен как на аргентинскую пшеницу, так и на пшеницу остальных стран-экспортеров зимой и весной, с другой стороны - сокращению площади сева в 2020 году и снижению урожая и экспортного потенциала Аргентины в 2019/2020 году", - отмечается в сообщении.

При этом, по оценке Центра, в текущем году урожай пшеницы в Аргентине снизится не только в объеме - на 0,5-1 млн тонн, но и в качестве. По данным The Buenos Aires Grain Exchange, на 11 декабря в Аргентине было убрано 61,3% посевных площадей пшеницы (57,4% в прошлом году). "Таким образом, может сложиться ситуация, когда экспортеры не смогут выполнить уже заключенные контракты из-за отсутствия пшеницы надлежащего качества, что станет дополнительным стимулом для роста мировых цен", - прогнозирует Центр.

"Принятое Аргентиной решение - это повышательный фактор для цен на зерно мирового рынка", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его словам, это решение косвенно влияет и на экспорт российского зерна.

Как сообщил Рылько, на рынках Западной Африки аргентинская пшеница конкурирует с французской, и изменение ценовой ситуации тоже может повлиять на поставки из России.

Аргентина также, как правило, "очень агрессивно грузит зерно в страны Юго-Восточной Азии, особенно в сторону Индонезии", отметил глава ИКАР. На это направлении активность российских экспортеров ниже, "поскольку рынкам этих стран требуется полуфуражная пшеница с протеином от 10,5% до 11,5%, у нас такой в этом году мало, в основном с 12,5%", - сказал Рылько.

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Тэги: РОССИЯ, АРГЕНТИНА, ЗЕРНО, ПОШЛИНЫ


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