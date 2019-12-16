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СНГ 16.12.2019 14:16

Лукашенко пообещал смягчить административный кодекс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил к июлю 2020 года подготовить масштабное изменение законодательства об административных правонарушениях с последующим пятилетним мораторием на его корректировку.

"Надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет. К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании об административных правонарушениях.

Президента цитирует его пресс-служба.

Лукашенко считает, что чрезмерно жесткий административный кодекс формирует у населения представление о жестокости власти. "Действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций - так сложилось еще в советские времена. А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", - заявил глава государства.

По его словам, концептуальные подходы по изменению законодательства будут выработаны в ходе совещания, результаты которого лягут в основу работы экспертной комиссии.

Президент отметил, что за 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тыс. корректировок. "При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону", - подчеркнул Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]