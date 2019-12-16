Лукашенко пообещал смягчить административный кодекс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил к июлю 2020 года подготовить масштабное изменение законодательства об административных правонарушениях с последующим пятилетним мораторием на его корректировку.
"Надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет. К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании об административных правонарушениях.
Президента цитирует его пресс-служба.
Лукашенко считает, что чрезмерно жесткий административный кодекс формирует у населения представление о жестокости власти. "Действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций - так сложилось еще в советские времена. А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", - заявил глава государства.
По его словам, концептуальные подходы по изменению законодательства будут выработаны в ходе совещания, результаты которого лягут в основу работы экспертной комиссии.
Президент отметил, что за 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тыс. корректировок. "При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону", - подчеркнул Лукашенко.
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