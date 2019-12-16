Более половины жителей итальянского города Бриндизи эвакуированы на время обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны

Итальянские взрывотехники в понедельник намерены вывезти с места обнаружения и обезвредить британскую бомбу времен Второй мировой войны, которая была найдена во время строительных работ в городе Бриндизи на юге страны, сообщает итальянский информационный портал Local.
По его данным, операция по обезвреживанию бомбы весом в 200 кг осложнена тем, что она была повреждена строительной техникой.
В радиусе полутора километров от места обнаружения опасной находки проведена эвакуация жителей. Дома были вынуждены покинуть 54 тыс. человек, то есть более половины населения города, общее количество жителей которого - 87 тыс. человек.
В районе перекрыто газоснабжение и ограничено движение транспорта.
Опасную зону охраняют более тысячи сотрудников спецслужб и около 250 волонтеров.
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