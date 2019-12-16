Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8926 RUR   0.0271 GBR   2.2757 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.12.2019 14:28

Более половины жителей итальянского города Бриндизи эвакуированы на время обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны

Итальянские взрывотехники в понедельник намерены вывезти с места обнаружения и обезвредить британскую бомбу времен Второй мировой войны, которая была найдена во время строительных работ в городе Бриндизи на юге страны, сообщает итальянский информационный портал Local.

По его данным, операция по обезвреживанию бомбы весом в 200 кг осложнена тем, что она была повреждена строительной техникой.

В радиусе полутора километров от места обнаружения опасной находки проведена эвакуация жителей. Дома были вынуждены покинуть 54 тыс. человек, то есть более половины населения города, общее количество жителей которого - 87 тыс. человек.

В районе перекрыто газоснабжение и ограничено движение транспорта.

Опасную зону охраняют более тысячи сотрудников спецслужб и около 250 волонтеров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ГОРОД, БОМБА, ЭВАКУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]