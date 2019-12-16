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Макроэкономика 16.12.2019 14:02

Азербайджан вышел в лидеры в СНГ по золотовалютным резервам на душу населения

Золотовалютные резервы (ЗВР) Азербайджана с начала 2019 года выросли на 11,4% и достигли $49,2 млн, говорится в аналитическом обзоре, опубликованном белорусским изданием banki24.

«В нефтегазовых государствах часть валютных запасов еще размещена в стратегических государственных фондах. В Азербайджане это ГНФАР (Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики). В целом совокупные золотовалютные резервы Азербайджана в январе-сентябре 2019 года выросли на 11,4% и достигли $49,2 млн. Доля ГНФАР в совокупных золотовалютных резервах составляет 87,5%», - отмечается в обзоре.

Согласно оценкам издания, на конец ноября 2019 года ЗВР на душу населения в Азербайджане составили $4,89 тыс. «По этому показателю Азербайджан занял первое место среди стран СНГ, обойдя Казахстан и Россию. С начала года ЗВР на душу населения в Азербайджане выросли на $470», - говорится в отчете.

По оценкам издания за период с конца 2018 года по ноябрь 2019 года из 18 стран СНГ и Восточной Европы ЗВР в долларовом исчислении увеличили 16 государств, и только 2 их сократили — Болгария и Румыния. В СНГ прибавили золотовалютные запасы все страны, но меньше остальных — Казахстан и Грузия.

Золотовалютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА и активов Государственного нефтяного фонда.

Пикового уровня в $53,7 млрд валютные резервы Азербайджана составляли на 1 октября 2014 года. В четвертом квартале 2014 года начался процесс сокращения валютных резервов, который продолжился в 2015-2016гг в связи с тем, что они направлялись на поддержание курса национальной валюты. С 2017 года возобновился рост валютных резервов.

А.Мамедов

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Тэги: СНГ, РЕЗЕРВЫ, ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]