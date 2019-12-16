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Дальнее зарубежье 16.12.2019 14:11

Санкции США не смогут остановить строительство "Северного потока 2" - Bloomberg

Санкции в отношении газопровода "Северный поток 2", включенные в проект оборонного бюджета США на 2020 года, смогут лишь затормозить некоторые работы, но не остановить его строительство, говорится в комментарии агентства Bloomberg.

В частности, санкционный режим планируется распространить на суда, занятые как на строительстве "Северного потока 2", так и "Турецкого потока", а также на людей и организации, которые их предоставляют.

В то же время, по данным агентства, у Госдепартамента и Минфина США будет 60 дней, чтобы подготовить списки. Затем еще 30 дней будет дано фигурантам списка, чтобы принять решение о дальнейшем участии в проектах.

Этот санкционный проект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джин Шахин. Американские законодатели рассчитывают одобрить оборонный бюджет до ухода Конгресса на каникулы 20 декабря, а президент США Дональд Трамп обещал подписать его.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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Тэги: США, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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