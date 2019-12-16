SOCAR-Petrofac поможет BP в управлении проектами в Азербайджане и Грузии

Компания «SOCAR-Petrofac» (совместное предприятие SOCAR/ГНКАР и британской Petrofac) заключила контракт на оказание услуг по управлению проектами BP в Азербайджане и Грузии, сообщается в информации, опубликованной на официальном сайта Petrofac.

«SOCAR-Petrofac заключила контракт на услуги по управлению проектами для поддержки операций BP в Азербайджане и Грузии. Контракт заключен сроком на три года и предусматривает услуги по поддержке деятельности BP на море и берегу, включая проекты разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли, месторождения Шах-Дениз, трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-Кавказский трубопровод и нефтепровод Баку-Супса», - отмечается в сообщении.

«Мы продолжаем расширять деятельность в регионе с нашим ключевым партнером SOCAR.Ранее мы работали с BP в регионе, у нас хорошие позиции и мы готовы предоставить безопасную, надежную и эффективную поддержку в реализации значительных проектов BP в Азербайджане и Грузии», - отметил управляющий директор Petrofac EPS East Мани Раджапати, слова которого приводятся в информации.

«Мы наладили успешное партнерство с Petrofac. Совместное предприятие SOCAR-Petrofac объединяет наш опыт, местные знания и глубину возможностей», - заявил вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов.

Как сообщалось, SOCAR и Petrofac в декабре 2017 года подписали учредительный договор о создании СП с уставным капиталом 100 тыс. манатов. В совместном предприятии доля SOCAR составляет 51%, Petrofac - 49%. СП создано с целью развития навыков и знаний нефтяников за счет возможностей обоих компаний. В сферу деятельности компании входит тренинг и обучение сотрудников для энергетических проектов, реализуемых в Азербайджане и в других странах на базе совершенных и современных программ.

Н.Аббасова