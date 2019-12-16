Обеспечение россиян лекарствами должно быть надежным и доступным - Матвиенко

Федеральные и региональные власти должны вместе решить проблему обеспечения населения лекарствами, которые для многих россиян становятся все менее доступными, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Просто констатировать, что лекарства становятся недоступными - а покупают люди часто те лекарства, которые абсолютно бесполезны и не оказывают никакого лечебного воздействия, только чтобы что-то прописать, - ну, дальше так нельзя. Давайте думать вместе, что делать с надёжным, доступным лекарственным обеспечением для нашего населения", - сказала Матвиенко в понедельник на заседании Совета законодателей РФ, посвященном вопросам здравоохранения.
Она отметила, что имеют место перебои с жизненно необходимыми лекарственными средствами. Цены на препараты становятся всё более недоступными, особенно для малообеспеченных категорий населения, пенсионеров, сказала спикер Совета Федерации.
По ее словам, решение проблемы лекарственного обеспечения - это общая задача федерального центра и регионов.
"Может быть, действительно - и такое рассмотрение в Минздраве идёт - начать более серьезно решать вопрос лекарственного страхования, другие формы", - предположила она.
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