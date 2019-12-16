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СНГ 16.12.2019 20:16

Обеспечение россиян лекарствами должно быть надежным и доступным - Матвиенко

Федеральные и региональные власти должны вместе решить проблему обеспечения населения лекарствами, которые для многих россиян становятся все менее доступными, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Просто констатировать, что лекарства становятся недоступными - а покупают люди часто те лекарства, которые абсолютно бесполезны и не оказывают никакого лечебного воздействия, только чтобы что-то прописать, - ну, дальше так нельзя. Давайте думать вместе, что делать с надёжным, доступным лекарственным обеспечением для нашего населения", - сказала Матвиенко в понедельник на заседании Совета законодателей РФ, посвященном вопросам здравоохранения.

Она отметила, что имеют место перебои с жизненно необходимыми лекарственными средствами. Цены на препараты становятся всё более недоступными, особенно для малообеспеченных категорий населения, пенсионеров, сказала спикер Совета Федерации.

По ее словам, решение проблемы лекарственного обеспечения - это общая задача федерального центра и регионов.

"Может быть, действительно - и такое рассмотрение в Минздраве идёт - начать более серьезно решать вопрос лекарственного страхования, другие формы", - предположила она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛЕКАРСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОВФЕД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]