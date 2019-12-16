Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде, известный как закон об электронных трудовых книжках.
Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Госдума 3 декабря приняла в окончательном чтении законопроект (№748684-7) о переходе на цифровые трудовые книжки, подготовленный правительством в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика", позже закон был одобрен Советом Федерации.
Новый акт предусматривает возможность формирования работодателем в электронном виде основной информации о трудовой деятельности и стаже каждого работника, представления ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная законодательством информация.
Переход на электронные трудовые книжки будет осуществлен с 1 января 2021 года.
В связи с этим на работодателей возлагается обязанность в срок до 30 июня 2020 года уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, а также проинформировать о праве сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки в бумажном формате или предоставлением сведений в электронном виде.
Такое заявление работник вправе подать до конца следующего года включительно, а если он не подал ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку.
В случае, если работник пожелает иметь трудовую книжку на традиционным бумажном носителе, он также должен подать соответствующее заявление. При этом ответственность за хранение и ведение документа возлагается на самого работника.
Предлагаемые законом изменения, по экспертным оценкам, затрагивают около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял журналистам, что "возможности для перехода на "цифру" у компаний есть, а главное - этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме, это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников".
Что касается мнения россиян, то 43% из них считают использование трудовых книжек в электронном виде полезным, более трети россиян (35%) не одобряют такое нововведение, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие 5 декабря в "Интерфакс".
Исследование показало, что больше всего сторонников оцифрованных электронных книжек - среди молодежи - 47% респондентов в возрасте до 24 лет. По мнению опрошенных данной возрастной категории, электронные трудовые книжки будут удобнее пользоваться.
В свою очередь, наибольшее количество противников введения электронных книжек приходится на сограждан в возрасте от 45 лет и старше - 39% респондентов данной возрастной категории. Основной аргумент противников нововведения связан с возможными ошибками в электронных базах данных.
По данным Superjob.ru, каждому пятому россиянину (22%) все равно, какой электронной книжкой пользоваться.
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