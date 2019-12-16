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СНГ 16.12.2019 20:50

Супруга Порошенко оставляет руководство Украинским культурным фондом "из-за давления" власти

Глава Украинского культурного фонда (УКФ), супруга 5-го президента Петра Порошенко Марина Порошенко написала заявление о досрочном прекращении своих полномочий в связи "с давлением" со стороны действующей власти.

"Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда поступило "предложение" досрочно прекратить мои полномочия как главы Наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициировано Офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности", - сообщила Порошенко в своем видеообращении, опубликованном на сайте партии "Европейская солидарность" в понедельник.

По ее словам, претензии к ней вызваны ее фамилией. "Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу его более тридцати лет и горжусь ею. Оно вошло в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не сможет", - отметила Порошенко.

В свою очередь министр культуры Украины Владимир Бородянский написал в Фейсбуке, что просил набсовет Украинского культурного фонда рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко для "исключения политизированности позиций главы УКФ".

"На прошлой неделе я обратился в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту главы наблюдательного совета. Убежден, что для государственного учреждения, каким является УКФ, важно оставаться вне политических споров и исключить "политизированность" позиции председателя наблюдательного совета", - сказано в сообщении.

Он отметил, что новый глава УКФ будет избран на заседании наблюдательного совета в январе 2020 года.

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Тэги: УКРАИНА, ФОНД, ПОРОШЕНКО, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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