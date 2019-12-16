Шеф Пентагона призвал иракские власти защитить военных США от обстрелов

Глава Минобороны США Марк Эспер в понедельник телефонном разговоре с Адилем Абдулом Махди, продолжающем исполнять функции главы иракского правительства после отставки, призвал власти страны предотвращать обстрелы некоторых баз на территории Ирака, где размещены американские военные.
Об этом сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на заявление администрации Абдула Махди.
Согласно заявлению, Эспер "выразил беспокойство в связи с обстрелами некоторых военных объектов и (указал на - ИФ) необходимость положить этому конец".
В свою очередь Абдул Махди предупредил Эспера, что односторонние действия при данных обстоятельствах могут обострить ситуацию и подорвать суверенитет Ирака.
"Дейли стар" напоминает, что в последние недели участились случаи ракетных обстрелов тех баз в Ираке, где расквартированы военнослужащие международной коалиции под эгидой США. При этом ответственность за нападения никто брать на себя не стал.
Однако, отмечает издание, ранее американские военные утверждали, что за обстрелами стоят группы местного шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном.
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