Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель состоялся по инициативе германской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.
"Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что "основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса".
"Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации (в Ливии) и необходимость возобновления мирного диалога. Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН", - сообщили в Кремле.
По информации пресс-службы, "затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли - в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток 2".
"Условлено о поддержании контактов на различных уровнях", - добавили в Кремле.
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