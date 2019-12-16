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Дальнее зарубежье 16.12.2019 19:48

Путин и Меркель обсудили Ливию, газовый транзит через Украину, "Северный поток 2" и позитивно оценили итоги Нормандского саммита

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель состоялся по инициативе германской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что "основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса".

"Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации (в Ливии) и необходимость возобновления мирного диалога. Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН", - сообщили в Кремле.

По информации пресс-службы, "затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли - в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток 2".

"Условлено о поддержании контактов на различных уровнях", - добавили в Кремле.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ГЕРМАНИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]