Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8926 RUR   0.0271 GBR   2.2757 TRY   0.2924

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.12.2019 20:02

Верховный комиссар по вопросам французской пенсионной реформы подал в отставку

Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся протестов, о чем сообщил в понедельник в своем твиттере.

"Моя ошибка состояла в досадном легкомыслии...Это суровый закон ответственности, образцовости и прозрачности, который должен применяться ко всем и ко мне в том числе", - заявил Делевуа.

"Этот проект очень важен для Франции. В настоящий момент я его подрываю", - говорится в заявлении Делевуа об отставке, опубликованном в его твиттере.

Как сообщает BFM-TV, Делевуа "подал в отставку, чтобы не препятствовать работе исполнительной власти".

Проект пенсионной реформы вызвал масштабные протесты, которые продолжаются во Франции уже почти две недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Премьер страны Эдуар Филипп заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, РЕФОРМА, КОМИССАР, ОТСТАВКА


Похожие новости


Макрон намерен продолжать реформы, несмотря на протесты населения, чтобы не повторить судьбу казненного короля Ле Пен против пенсионной реформы Макрона Трудовую реформу во Франции не отменят, но корректировки внесут - Олланд До 2019 года французскую армию сократят почти на 35 тыс. человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]