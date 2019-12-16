Верховный комиссар по вопросам французской пенсионной реформы подал в отставку

Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся протестов, о чем сообщил в понедельник в своем твиттере.

"Моя ошибка состояла в досадном легкомыслии...Это суровый закон ответственности, образцовости и прозрачности, который должен применяться ко всем и ко мне в том числе", - заявил Делевуа.

"Этот проект очень важен для Франции. В настоящий момент я его подрываю", - говорится в заявлении Делевуа об отставке, опубликованном в его твиттере.

Как сообщает BFM-TV, Делевуа "подал в отставку, чтобы не препятствовать работе исполнительной власти".

Проект пенсионной реформы вызвал масштабные протесты, которые продолжаются во Франции уже почти две недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Премьер страны Эдуар Филипп заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы. При этом он отметил, что согласен пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года.

Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсий, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий. Возраст выхода на пенсию останется на уровне 62 лет. Однако для получения пенсии в полном объеме с 2025 года нужно будет проработать до 64 лет.