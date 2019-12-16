Сторонники интеграции Белоруссии и России в Минске хотят провести митинг

Ряд белорусских общественных организаций, которые поддерживают углубление интеграции с Россией, направили обращение в администрацию президента Белоруссии с просьбой оказать содействие в получении разрешения на проведение митинга 20 декабря.
"Вопрос интеграции Беларуси и России очень важен для наших народов", - говорится в заявке, которую цитирует "Радио Свобода".
По данным издания, одним из подписантов заявки является организатор акций "Бессмертный полк" в Минске, председатель республиканского совета общественного объединения "За демократию, социальный прогресс и справедливость" Валерий Драко.
"Заявка подана, это не фейк. Сразу скажу, что ответа из Мингорисполкома мы пока не получили. Ждем еще. Полагаю, в ближайшие дни что-то прояснится", - приводит издание слова Драко.
Уточняется, что сторонники интеграции с РФ просят разрешения властей собраться на Октябрьской площади в центре Минска.
Между тем противники интеграции также планируют собраться 20 декабря на несанкционированный митинг на том же месте, но время акций предварительно планируется разное.
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