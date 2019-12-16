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СНГ 16.12.2019 20:40

Сторонники интеграции Белоруссии и России в Минске хотят провести митинг

Ряд белорусских общественных организаций, которые поддерживают углубление интеграции с Россией, направили обращение в администрацию президента Белоруссии с просьбой оказать содействие в получении разрешения на проведение митинга 20 декабря.

"Вопрос интеграции Беларуси и России очень важен для наших народов", - говорится в заявке, которую цитирует "Радио Свобода".

По данным издания, одним из подписантов заявки является организатор акций "Бессмертный полк" в Минске, председатель республиканского совета общественного объединения "За демократию, социальный прогресс и справедливость" Валерий Драко.

"Заявка подана, это не фейк. Сразу скажу, что ответа из Мингорисполкома мы пока не получили. Ждем еще. Полагаю, в ближайшие дни что-то прояснится", - приводит издание слова Драко.

Уточняется, что сторонники интеграции с РФ просят разрешения властей собраться на Октябрьской площади в центре Минска.

Между тем противники интеграции также планируют собраться 20 декабря на несанкционированный митинг на том же месте, но время акций предварительно планируется разное.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]