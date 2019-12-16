Президент Эстонии предложила премьеру освободить от должности главу МВД, тот не согласился

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) предложила премьер-министру Юри Ратасу (Juri Ratas) освободить главу МВД Марта Хельме (Mart Helme) от занимаемой должности в связи с резкими высказываниями в адрес премьер-министра Финляндии Санны Марин (Sanna Marin).

"Я попросила премьер-министра взвесить вопрос об освобождении министра внутренних дел. Невозможно быть одновременно частным лицом или председателем партии и в то же время не учитывать, что твои слова являются позицией правительства", - сказала Кальюлайд в понедельник газете Postimees.

По ее словам, "на сегодняшний день это позиция, высказанная правительством Эстонской республики и именно так ее и нужно рассматривать. Здесь много места для размышлений".

В то же время премьер-министр ответил на просьбу главы государства освободить Хельме от занимаемой должности отказом. "Я не считаю это необходимым", - сказал Ратас.

Кальюлайд рассказала, что в понедельник "разговаривала с президентом Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) и попросила его передать премьер-министру мои личные извинения". "Призналась, сколь стыдно мне из-за всего этого", - отметила она.

"Все это влияет на нашу сеть безопасности", - считает президент.

По словам Кальюлайд, за последний месяц глава МВД Хельме дважды вмешивался во внешнюю политику Эстонию и решительно пытался ее направлять.

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Хельме, выступая 15 декабря эфире радиостанции TRE Raadio, сравнил слова Владимира Ленина о том, что каждая кухарка может научиться управлять государством, c биографией нового премьер-министра Финляндии Марин, выросшей в небогатой и однополой семье и работавшей в начале трудовой карьеры кассиром в магазине Sokos.

"От того, что произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают", - заявил глава МВД.

"Мы видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", - сказал Хельме.

Однако в минувшее воскресенье он заявил СМИ, что это его личная точка зрения. "Давая оценку левому правительству Финляндии, я выражал мнение не правительства Эстонии, а высказывал всего лишь свою личную позицию и мнения, вытекающие из мировоззрения нашей партии", - подчеркнул глава МВД.

При этом он указал, что не ставит под сомнение "стабильность доброго сотрудничества и дружеских связей между Эстонией и Финляндией".

В ответ Марин заявила в твиттере, что очень гордится Финляндией, где "ребенок из бедной семьи может получить образование и добиться успеха в жизни". "И правда, продавщица из магазина может в итоге стать даже премьер-министром", - отметила она.

Высказывания Хельме осудили многие видные эстонские политики, а оппозиционные партии подняли вопрос об инициировании в парламенте выражения недоверия главе МВД, если премьер-министр сам не предпримет мер по его освобождению от занимаемой должности.

В то же время Хельме после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий попросил извинения у премьера Финляндии и сказал, что в скандале виновата пресса, не понявшая его слов и раздувшая "из мухи слона".

"Эта конкретная фраза о премьер-министре Финляндии, которую вы трактовали как уничижительную, я на деле рассматривал как признание. Как признание, что и с низкого социального уровня можно выйти на уровень топ-политики".