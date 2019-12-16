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ТЭК 16.12.2019 19:46

Нефть дорожает, Brent на уровне $65,55 за баррель

Цены на нефть ускорили рост в понедельник и находятся вблизи трехмесячных максимумов на фоне надежд инвесторов на то, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем поддержит мировой спрос на сырье.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:31 составляет $65,55 за баррель, что на $0,33 (0,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,17 (0,28%) - до $60,24 за баррель.

В минувшую пятницу котировки достигли максимальных отметок с сентября, после того как президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, как планировалось, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год "довольно скоро".

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

"Новый подарок к Рождеству для нефтяных "быков" - это долгожданное торговое соглашение между США и Китаем", - пишут аналитики Citigroup Inc.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]