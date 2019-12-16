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Дальнее зарубежье 16.12.2019 19:58

Турция впервые разместила ударный беспилотник на Северном Кипре

Турецкие военные в понедельник перебросили первый ударный беспилотник в аэропорт Гечиткале на Северном Кипре, сообщает газета "Хюрриет".

Речь идет о беспилотнике Bayraktar TB2, который ранее был размещен на базе ВМС Турции в турецком районе Даламан.

Турция направила этот аппарат после того, как получила разрешение на это от властей Северного Кипра.

Западные СМИ отмечают, что передислокация беспилотника произошла на фоне напряженности в отношениях стран этого региона из-за разведки и добычи углеводородов в Средиземном море. В конце ноября Турция и Ливия подписали соглашение о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам. Недовольство этим документом выразил ряд стран, в том числе Греция и Кипр, поскольку соглашение позволяет Анкаре претендовать на обширные зоны в восточном Средиземноморье и на добычу там энергоресурсов.

Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.

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Тэги: ТУРЦИЯ, БЕСПИЛОТНИК, КИПР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]