Турция впервые разместила ударный беспилотник на Северном Кипре

Турецкие военные в понедельник перебросили первый ударный беспилотник в аэропорт Гечиткале на Северном Кипре, сообщает газета "Хюрриет".
Речь идет о беспилотнике Bayraktar TB2, который ранее был размещен на базе ВМС Турции в турецком районе Даламан.
Турция направила этот аппарат после того, как получила разрешение на это от властей Северного Кипра.
Западные СМИ отмечают, что передислокация беспилотника произошла на фоне напряженности в отношениях стран этого региона из-за разведки и добычи углеводородов в Средиземном море. В конце ноября Турция и Ливия подписали соглашение о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам. Недовольство этим документом выразил ряд стран, в том числе Греция и Кипр, поскольку соглашение позволяет Анкаре претендовать на обширные зоны в восточном Средиземноморье и на добычу там энергоресурсов.
Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция.
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