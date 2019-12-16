Президент Алиев утвердил бюджет Фонда страхования безработных на 2020г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил бездефицитный бюджет Фонда страхования безработных (ФСБ) на 2020 год.

Бюджет ФСБ опубликован на сайте главы государства.

Доходы и расходы бездефицитного Фонда страхования от безработицы (ФСБ) в 2020 году прогнозируются на уровне 128 млн 235,4 тыс. манатов.

Согласно проекту бюджета, доходы фонда будут формировать за счет следующих источников: поступлений в виде отчислений на страхование от безработицы за работников бюджетных организаций – 17 млн 834,8 тыс. манатов, поступлений в виде отчислений на страхование от безработицы, удерживаемых с работников бюджетных организаций – 17 млн 834,8 тыс. манатов, работников в частном секторе – 76,2 млн манатов, остальное - прочих источников.

Расходы Фонда в 2020 году будут по следующим направлениям: страховые выплаты по безработице – 5 млн. манатов, организация профессиональной подготовки и дополнительное образование - 5 млн. манатов, организация трудовых бирж и ярмарок - 500 тыс. манатов, организация оплачиваемых общественных работ – 2 млн. манатов.

Кроме этого, расходы на организацию мероприятий по самозанятости в следующем году составят 63 млн 735,4 тыс. манатов, на совместное финансирование части заработных плат страхуемых лиц на определенное время (от 3 до 12 месяцев) – 3 млн манатов, расходы на содержание органов занятости - 43 млн манатов.

Также в графе расходов предусмотрено 2 млн манатов на оказание консультационных услуг по профессиональному уклону, 2 млн манатов – на подготовку профессиональных стандартов, 1 млн манатов – на создание дополнительных рабочих мест и проведение целевых программ для особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в трудоустройстве граждан, 1 млн манатов – на прочие активные мероприятия по занятости.

Закон «О страховании от безработицы», который вступил в силу с 1 января 2018 года, предусматривает два основных компонента – выплату полной или частичной компенсации потерявшему работу человеку в счет потерянной прибыли на период с момента потери работы и до нового трудоустройства, а также оказание помощи по возвращению его на трудовой рынок. В рамках страхования от безработицы предусматривается три вида выплаты - основная страховая выплата, дополнение к страховой выплате, минимальный страховой платеж. Расчет месячного страхового платежа производится следующим образом: 50% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; 55% от потерянной ежемесячной зарплаты - при страховом стаже от 5 до 10 лет; 60% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже свыше 10 лет. Страховой тариф формируется из двух источников: 0,5% удерживаемых из зарплаты самого работника и 0,5% от фонда оплаты труда по предприятию. Для аккумуляции средств, направляемых на страхование от безработицы, создан специальный Фонд страхования от безработицы.

Н.Аббасова