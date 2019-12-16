Уставный фонд АИКГФ увеличивается на 12,5%, KOBIA – В 2,02 раза

Уставной капитал Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) увеличивается на 12,5% - до 637 млн манатов.
Соответствующий указ в понедельник подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.
«Уставный капитал фонда увеличивается с 566 млн манатов до 637 млн манатов», отмечается в документе.
Другим указом главы государства уставный капитал Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) увеличивается в 2,02 раза, с 5 млн манатов до 10 млн 126,118 тыс. манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.
Н.Аббасова
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