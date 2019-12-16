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Социум 16.12.2019 20:54

Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2020г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О прожиточном минимуме на 2020 год», сообщает сайт главы государства.

Согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2020 год установлен на уровне 190 манатов. В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума на 2020 год определен на уровне 201 манат, пенсионеров - 157 манат, детей - 170 манат.

На 2019 год прожиточный минимум был утвержден в размере 180 манат. Таким образом, прожиточный минимум на 2020г увеличится по сравнению с 2018 годом на 5,6%.

Кроме этого, президент утвердил закон «О критерии нужды на 2020 год». Критерий нужды, используется для определения размера адресной социальной помощи (АСП). Он утвержден в размере 160 манатов ("критерий нужды" на 2019 год составляет 143 манатов). Таким образом, рост этого показателя в 2020 году составит 11,9%.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНИМУМ, ПРОЖИТОЧНЫЙ, РАЗМЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]