Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2020г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О прожиточном минимуме на 2020 год», сообщает сайт главы государства.
Согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2020 год установлен на уровне 190 манатов. В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума на 2020 год определен на уровне 201 манат, пенсионеров - 157 манат, детей - 170 манат.
На 2019 год прожиточный минимум был утвержден в размере 180 манат. Таким образом, прожиточный минимум на 2020г увеличится по сравнению с 2018 годом на 5,6%.
Кроме этого, президент утвердил закон «О критерии нужды на 2020 год». Критерий нужды, используется для определения размера адресной социальной помощи (АСП). Он утвержден в размере 160 манатов ("критерий нужды" на 2019 год составляет 143 манатов). Таким образом, рост этого показателя в 2020 году составит 11,9%.
Н.Аббасова
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