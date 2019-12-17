Минобороны Белоруссии и России обсудят вопросы контроля над вооружениями

Заседание совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны Белоруссии и России пройдет 17-19 декабря в Москве, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
"В ходе заседания планируется рассмотреть результаты совместной деятельности в указанной области в текущем году и согласовать планы взаимодействия по вопросам выполнения международных договоров в области контроля над вооружениями в 2020 году", - проинформировали в министерстве.
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