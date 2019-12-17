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СНГ 17.12.2019 12:38

Минобороны Белоруссии и России обсудят вопросы контроля над вооружениями

Заседание совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны Белоруссии и России пройдет 17-19 декабря в Москве, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"В ходе заседания планируется рассмотреть результаты совместной деятельности в указанной области в текущем году и согласовать планы взаимодействия по вопросам выполнения международных договоров в области контроля над вооружениями в 2020 году", - проинформировали в министерстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ОБОРОНА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]