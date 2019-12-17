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СНГ 17.12.2019 12:30

В Таджикистане к 15 годам приговорен боевик ИГИЛ, воевавший в Сирии и Ираке

Суд района Спитамен Согдийской области Таджикистана приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима жителя этого района Шухратджона Сатимова за участие в боевых действиях в Сирии и в Ираке в составе группировки ИГИЛ .

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Генпрокуратуры Таджикистана, 31-летний Сатимов примкнул к ИГИЛ в конце 2013 года, находясь в трудовой миграции в Новосибирске.

"В марте 2015 года он прибыл в Москву, откуда для участия в "джихаде" вместе с Муродджоном Эрматовым направился в Сирию и Ирак, где в составе вооруженных групп ИГИЛ участвовал в боевых действиях против правительственных сил этих стран", - сказал представитель Генпрокуратуры.

В начале июля 2015 года прокуратура Спитаменского района возбудила против Сатимова уголовное дело по статье 4011 УК РТ (наемничество) и объявила его в международный розыск. Сатимов был задержан правоохранительными органами 29 июля 2019 года.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ИГИЛ, БОЕВИК, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]