В Таджикистане к 15 годам приговорен боевик ИГИЛ, воевавший в Сирии и Ираке

Суд района Спитамен Согдийской области Таджикистана приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима жителя этого района Шухратджона Сатимова за участие в боевых действиях в Сирии и в Ираке в составе группировки ИГИЛ .

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре Генпрокуратуры Таджикистана, 31-летний Сатимов примкнул к ИГИЛ в конце 2013 года, находясь в трудовой миграции в Новосибирске.

"В марте 2015 года он прибыл в Москву, откуда для участия в "джихаде" вместе с Муродджоном Эрматовым направился в Сирию и Ирак, где в составе вооруженных групп ИГИЛ участвовал в боевых действиях против правительственных сил этих стран", - сказал представитель Генпрокуратуры.

В начале июля 2015 года прокуратура Спитаменского района возбудила против Сатимова уголовное дело по статье 4011 УК РТ (наемничество) и объявила его в международный розыск. Сатимов был задержан правоохранительными органами 29 июля 2019 года.