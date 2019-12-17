В 2019 году гуманитарная ситуация в Сирии ухудшилась, свыше 11 млн человек нуждаются в помощи - Гутерриш

Более 11 млн жителей Сирии требуется международная помощь, а ситуация в этой стране не демонстрирует признаки улучшения, сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерриша, адресованный СБ ООН.
Согласно данным доклада, 2019 год продемонстрировал "дальнейшее ухудшение и без того крайне сложной гуманитарной ситуации для людей по всей Сирии, где более 11 млн человек по-прежнему нуждаются в помощи".
При этом генсек призвал СБ ООН одобрить на 2020 год доставку гуманитарной помощи жителям Сирии из-за рубежа. Гутерриш напомнил, что ежемесячно свыше 1 млн жителей Сирии получают помощь таким образом.
Он также заявил, что пока что на оказание помощи Сирии было выделено лишь 55% от необходимой суммы - $1,8 млрд из требуемых $3,3 млрд.
AP напоминает, что мандат на оказание гумпомощи сирийскому населению, предусмотренный нынешней резолюцией ООН, истекает 10 января. Однако дипломаты сообщили AP на условиях анонимности, что ожидают сложных переговоров о продлении мандата.
Дипломаты отмечали, что спонсоры нынешней резолюции - ФРГ, Бельгия и Кувейт - предложили проект новой резолюции, предусматривающий продление мандата о доставке помощи в Сирию, однако не встретили поддержки со стороны России и Китая - постоянных членов СБ ООН.
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