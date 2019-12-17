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АПК 17.12.2019 11:42

Субсидирование сферы АПК будет осуществляться в цифровом формате - Керимов

В Азербайджане выдача государственных субсидий в сфере АПК с 2020 года будет осуществляться в электронном формате, заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов.

По его словам, выдача субсидий будет регулироваться в системе электронное правительство, что "является целенаправленной поддержкой государства в сфере АПК".

"Был дан старт разработке электронной информационной системы сельского хозяйства. На сегодняшний день свыше 420 тыс. фермеров прошли регистрацию через эту систему, из которых свыше 240 тыс. фермеров задекларировали информацию о своей посевной площади", - отметил Керимов.

Он отметил, что среди реализованных в стране госпроектов, электронная система сельского хозяйства считается самой большой.

Он также отметил, что в данное время идут работы по созданию новых видов семян. "В НИИ в настоящее время создаются новые сорта семян, которые будут более устойчивыми к засухе, вирусам и менее затратными в поливке", - сказал Керимов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АПК, МИНИСТР, СУДСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]