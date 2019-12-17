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Финансы 17.12.2019 12:00

Азербайджан направит в 2020г более $350 тыс. на оплату услуг рейтинговых агентств

Правительство Азербайджана в госбюджете на 2020 год предусмотрело 600,6 тыс. манатов ($353,3 тыс. по текущему курсу) для оплаты услуг в связи с получением рейтинга от международных агентств, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Азербайджан в настоящее время имеет кредитные рейтинги от всех трех международных рейтинговых агентств – Fitch Ratings, Standard & Poor`s и Moody`s.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РЕЙТИНГ, АГЕНТСТВА, УСЛУГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]