Азербайджан направит в 2020г более $350 тыс. на оплату услуг рейтинговых агентств

Правительство Азербайджана в госбюджете на 2020 год предусмотрело 600,6 тыс. манатов ($353,3 тыс. по текущему курсу) для оплаты услуг в связи с получением рейтинга от международных агентств, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Азербайджан в настоящее время имеет кредитные рейтинги от всех трех международных рейтинговых агентств – Fitch Ratings, Standard & Poor`s и Moody`s.

А.Мамедов