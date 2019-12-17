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Дальнее зарубежье 17.12.2019 12:05

Экс-президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщила во вторник газета Gulf News.

В частности, Мушарраф обвиняется в нарушении положений конституции в 2007 году, когда ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Как сообщает газета, приговор может быть обжалован.

Отмечается, что впервые в истории суд Пакистана вынес смертный приговор бывшему лидеру страны.

76-летний Мушарраф в настоящее время находится в Дубае, куда уехал на лечение в 2016 году.

По данным газеты, он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.

Ранее Мушарраф был освобожден под залог по ряду пунктов обвинения, в том числе в причастности к убийству лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Бугти в 2006 году и убийству экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году в городе Равалпинди.

Мушарраф находился на посту президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. Он занимал пост президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы. Ему пришлось подать в отставку на фоне массовых протестов.

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Тэги: ПАКИСТАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]