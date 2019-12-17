Для Грузии приемлемы все способы восстановления территориальной целостности, кроме войны - премьер

Восстановление территориальной целостности остается главной проблемой Грузии, для решения которой хороши все способы, кроме вооруженного конфликта, заявил во вторник глава грузинского правительства Георгий Гахария.
"Мы должны понимать, что приемлемо все для решения проблемы оккупации и восстановления целостности страны, кроме войны. Наша политика должны быть абсолютно холодной, разумной и все наши шаги должны быть направлены на восстановление целостности страны. Мы должны использовать все инструменты, кроме войны", - сказал Гахария на ежегодной конференции послов Грузии.
Премьер подчеркнул, что во внешней политике приоритетом Грузии остается интеграция в евроатлантические структуры.
"Этот приоритет поддерживает подавляющее большинство населения, и он отражен в нашей Конституции. Мы готовы тесно сотрудничать с новым руководством Евросоюза. Безусловно, США являются главным стратегическим партнером Грузии и между нашими странами сегодня, как никогда прежде, отношения находятся на самом высоком уровне", - сказал Гахария.
Грузинский премьер призвал дипломатов уделить внимание усилению сотрудничества с Великобританией.
"Это то направление, где у нас есть очень серьезная перспектива", - отметил Гахария.
Премьер Грузии также подчеркнул необходимость углубления стратегического партнерства с соседними странами.
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