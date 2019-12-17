Зеленский высказался в поддержку Южного газотранспортного коридора

Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, заявил президент Владимир Зеленский в ходе визита в Азербайджан.
"Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", - говорится в Тelegram-канале Зеленского.
Президент Украины отметил, что следует использовать транзитный потенциал стран региона и развивать инфраструктуру для этого.
Алиев и Зеленский провели переговоры в формате тет-а-тет
ОБСЕ проведет мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны Азербайджана
Азербайджан по числу женщин в парламенте занимает 107 место в мире - ВЭФ
Президент Азербайджана утвердил прожиточный минимум на 2020г
Уставный фонд АИКГФ увеличивается на 12,5%, KOBIA – В 2,02 раза
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
ИВ Агсу определилась с подрядчиками ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Минтранс Азербайджана с 17 декабря запускает автобусные рейсы из трех городов в село Джоджуг Мерджанлы
Афганский спецназ уничтожил центр подготовки боевиков "Талибан" в Кундузе, убиты 10 талибов
Для Грузии приемлемы все способы восстановления территориальной целостности, кроме войны - премьер
Минобороны Белоруссии и России обсудят вопросы контроля над вооружениями
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г