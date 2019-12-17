Зеленский высказался в поддержку Южного газотранспортного коридора

Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, заявил президент Владимир Зеленский в ходе визита в Азербайджан.

"Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", - говорится в Тelegram-канале Зеленского.

Президент Украины отметил, что следует использовать транзитный потенциал стран региона и развивать инфраструктуру для этого.