Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.895 RUR   0.0272 GBR   2.2602 TRY   0.2906

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.18 0.42 Brent 64.20 0.48

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 17.12.2019 13:03

Зеленский высказался в поддержку Южного газотранспортного коридора

Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор, заявил президент Владимир Зеленский в ходе визита в Азербайджан.

"Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", - говорится в Тelegram-канале Зеленского.

Президент Украины отметил, что следует использовать транзитный потенциал стран региона и развивать инфраструктуру для этого.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗ, ТРАНСПОРТИРОВКА


Похожие новости


Зеленский прибыл с визитом в Азербайджан Зеленский совершит визит в Азербайджан, подпишет ряд документов о сотрудничестве Азербайджан в январе-октябре поставил в Украину нефти на $261 млн, доля – около 83% Баку и Киев работают над организацией встречи президентов Азербайджана и Украины В Киеве состоится матч по мини-футболу между командами Азербайджана и Украины составе ветеранов войны, получивших ампутации МИД Азербайджана не стал включать граждан Украины в "черный список" по Карабаху

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]