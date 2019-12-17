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Бизнес и законодательство 17.12.2019 13:11

Правительство Азербайджана в 2020г направит 20 млн на поощрение ненефтяного экспорта

Правительство Азербайджана планирует в 2020 году направить на финансирование мероприятий по поощрению ненефтяного экспорта 20 млн манатов.

«В 2020 году на финансирование мероприятий по поощрению и стимулированию ненефтяного экспорта из госбюджета планируется выделить 20 млн манатов, что на 4,2% превышает показатель на 2019 год», - говорится в бюджетных материалах за 2020 год.

В октябре 2016 года кабинет министров утвердил порядок выплаты экспортного поощрения лицам, занимающимся экспортом ненефтяной продукции. Согласно постановлению правительства, базовая сумма экспортного поощрения составляет 3%-6% от таможенной стоимости, указанной в экспортной декларации фактически экспортированного товара. Для получения поощрения предприниматели должны обратиться в министерство экономики, представив необходимые документы.

К товарам применяются следующие коэффициенты: мед – 1,5, сухофрукты – 1,5, хурма – 1, гранат – 1, мучные кондитерские изделия – 1,5, консервированные овощи и фрукты – от 1,5 до 2 в зависимости от использования уксуса и сахара, джемы и варенья, мармелады, фруктовое и ореховое пюре – 2, фруктовые и овощные соки – 2, соусы и пряности – 2, природная или искусственная минеральная вода - 1,5, безалкогольные напитки – 1,5, вина и другие алкогольные напитки – 2, Нафталановая мазь – 2, одежда, обувь и другие изделия из натуральной кожи – 2, одежда и другие изделия из хлопка – 2, шелк – 1,5, ковры – 2.

А.Мамедов

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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ, ПООЩРЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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