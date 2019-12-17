Первый авианосец китайского производства заступил на боевое дежурство

Китайский авианосец "Шаньдун" - первый корабль подобного типа, созданный силами КНР, - официально поставлен на боевое дежурство, сообщает во вторник сайт газеты "Саут чайна морнинг пост".
Церемония состоялась во вторник в городском округе Санья в провинции Хайнань на юге Китая в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина.
"Саут чайна морнинг пост" отмечает, что "Шаньдун" планировали принять на вооружение еще в апреле этого года, однако фаза его испытаний проходила дольше ожидаемого.
Впервые авианосец вышел в море в мае 2018 года, а в ноябре прошел Тайванский пролив и направился в Южно-Китайское море.
"Саут чайна морнинг пост" напоминает, что "Шаньдун" - это второй китайский авианосец, поставленный на вооружение после "Ляонина", который в свою очередь перестроили из купленного у Украины советского авианесущего крейсера "Варяг".
При этом "Шаньдун" может нести 36 палубных истребителей Shenyang J-15, а "Ляонин" - всего 24.
В феврале "Саут чайна морнинг пост" сообщала со ссылкой на китайских военных экспертов, что власти КНР намерены к 2035 году получить в свое распоряжение не менее шести авианосных групп, причем четыре авианосца должны быть атомными.
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