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Дальнее зарубежье 17.12.2019 18:17

Первый авианосец китайского производства заступил на боевое дежурство

Китайский авианосец "Шаньдун" - первый корабль подобного типа, созданный силами КНР, - официально поставлен на боевое дежурство, сообщает во вторник сайт газеты "Саут чайна морнинг пост".

Церемония состоялась во вторник в городском округе Санья в провинции Хайнань на юге Китая в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина.

"Саут чайна морнинг пост" отмечает, что "Шаньдун" планировали принять на вооружение еще в апреле этого года, однако фаза его испытаний проходила дольше ожидаемого.

Впервые авианосец вышел в море в мае 2018 года, а в ноябре прошел Тайванский пролив и направился в Южно-Китайское море.

"Саут чайна морнинг пост" напоминает, что "Шаньдун" - это второй китайский авианосец, поставленный на вооружение после "Ляонина", который в свою очередь перестроили из купленного у Украины советского авианесущего крейсера "Варяг".

При этом "Шаньдун" может нести 36 палубных истребителей Shenyang J-15, а "Ляонин" - всего 24.

В феврале "Саут чайна морнинг пост" сообщала со ссылкой на китайских военных экспертов, что власти КНР намерены к 2035 году получить в свое распоряжение не менее шести авианосных групп, причем четыре авианосца должны быть атомными.

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Тэги: КИТАЙ, АВИАНОСЕЦ, ВМС, ПОПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]