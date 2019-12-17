Президент Молдавии рассчитывает привлечь инвестиции и кредиты для развития инфраструктуры страны

Президент Молдавии Игорь Додон назвал основной проблемой экономики страны ее деиндустриализацию и отметил, что для развития инфраструктуры страны понадобятся инвестиции и кредиты.
"Фундаментальной проблемой национальной экономики является ее деиндустриализация", - заявил Додон во вторник, выступая на открытии экономического форума "Pro-Bussines".
"Но без развитой промышленности мы не сможем обеспечить увеличение рабочих мест с достойной зарплатой, а также пополнение доходов государственного и местных бюджетов, бюджета государственного социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования. От масштабов этих бюджетов зависят наши возможности субсидировать сельхозпроизводителей, развивать инфраструктуру, образование, здравоохранение, повышать пенсии и пособия", - сказал Додон.
Говоря о дорожной инфраструктуре, он отметил, что "процесс строительства и реконструкции дорог идет очень медленно, работы зачастую выполняются некачественно", а "из-за этого бизнес несет потери на перевозках, страна не использует в полной мере транзитный потенциал".
"Для кардинального решения проблемы нужны огромные инвестиции. Чтобы получить дополнительные средства, я обратился к руководству России о предоставлении Молдавии льготного кредита на $300 млн. В ближайшее время начнутся переговоры о вступлении Молдавии в состав участников Евразийского банка развития. В результате мы сможем получить еще один источник финансирования проектов развития дорожной инфраструктуры", - отметил Додон.
По его словам, "выполнение больших национальных проектов, таких как "Индустриализация", "Дороги" и "Авиация", не может и не должно отодвигать на второй план решение проблем, с которыми бизнес и страна сталкиваются постоянно".
"Органы полиции оказывают давление на бизнес, проводя различные проверки под предлогом борьбы с экономическими преступлениями. Это не только мешает нормальной деятельности компаний, но и провоцирует коррупцию среди полицейских. Поэтому необходимо внести изменения в нормативные акты, чтобы полиция не прессовала бизнес и чтобы специализированные и территориальные органы полиции не дублировали функции компетентных государственных структур, занимающихся борьбой с экономическими преступлениями", - подчеркнул Додон.
Азербайджан инвестировал в экономику других стран свыше $20 млрд - Алиев
Президент Азербайджана принял председателя сената Узбекистана
Документы для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане подали 469 кандидатов - ЦИК
Правительство ФРГ готовится к американским санкциям против "Северного потока 2", которые могут вступить в силу уже в пятницу
Акции Saudi Aramco могут завершить торги в минусе впервые после IPO
LITASCO уже торгует СПГ на мировом рынке в небольших объёмах
В 2020г в Азербайджане пройдет Ukrainian Fashion Weekend
Число убитых по всему миру журналистов в 2019 году стало минимальным за 16 лет - доклад
В Турции назвали лучших туроператоров по Анталье в 2019 году
Президент Алиев выделил дополнительно 3 млн манатов на капремонт автодорог в Хырдалане
ИВ Агсу определилась с подрядчиками ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Минтранс Азербайджана с 17 декабря запускает автобусные рейсы из трех городов в село Джоджуг Мерджанлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г