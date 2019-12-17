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СНГ 17.12.2019 18:32

Президент Молдавии рассчитывает привлечь инвестиции и кредиты для развития инфраструктуры страны

Президент Молдавии Игорь Додон назвал основной проблемой экономики страны ее деиндустриализацию и отметил, что для развития инфраструктуры страны понадобятся инвестиции и кредиты.

"Фундаментальной проблемой национальной экономики является ее деиндустриализация", - заявил Додон во вторник, выступая на открытии экономического форума "Pro-Bussines".

"Но без развитой промышленности мы не сможем обеспечить увеличение рабочих мест с достойной зарплатой, а также пополнение доходов государственного и местных бюджетов, бюджета государственного социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования. От масштабов этих бюджетов зависят наши возможности субсидировать сельхозпроизводителей, развивать инфраструктуру, образование, здравоохранение, повышать пенсии и пособия", - сказал Додон.

Говоря о дорожной инфраструктуре, он отметил, что "процесс строительства и реконструкции дорог идет очень медленно, работы зачастую выполняются некачественно", а "из-за этого бизнес несет потери на перевозках, страна не использует в полной мере транзитный потенциал".

"Для кардинального решения проблемы нужны огромные инвестиции. Чтобы получить дополнительные средства, я обратился к руководству России о предоставлении Молдавии льготного кредита на $300 млн. В ближайшее время начнутся переговоры о вступлении Молдавии в состав участников Евразийского банка развития. В результате мы сможем получить еще один источник финансирования проектов развития дорожной инфраструктуры", - отметил Додон.

По его словам, "выполнение больших национальных проектов, таких как "Индустриализация", "Дороги" и "Авиация", не может и не должно отодвигать на второй план решение проблем, с которыми бизнес и страна сталкиваются постоянно".

"Органы полиции оказывают давление на бизнес, проводя различные проверки под предлогом борьбы с экономическими преступлениями. Это не только мешает нормальной деятельности компаний, но и провоцирует коррупцию среди полицейских. Поэтому необходимо внести изменения в нормативные акты, чтобы полиция не прессовала бизнес и чтобы специализированные и территориальные органы полиции не дублировали функции компетентных государственных структур, занимающихся борьбой с экономическими преступлениями", - подчеркнул Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА, РАЗВИТИЕ, КРЕДИТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]