Президент Молдавии рассчитывает привлечь инвестиции и кредиты для развития инфраструктуры страны

Президент Молдавии Игорь Додон назвал основной проблемой экономики страны ее деиндустриализацию и отметил, что для развития инфраструктуры страны понадобятся инвестиции и кредиты.

"Фундаментальной проблемой национальной экономики является ее деиндустриализация", - заявил Додон во вторник, выступая на открытии экономического форума "Pro-Bussines".

"Но без развитой промышленности мы не сможем обеспечить увеличение рабочих мест с достойной зарплатой, а также пополнение доходов государственного и местных бюджетов, бюджета государственного социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования. От масштабов этих бюджетов зависят наши возможности субсидировать сельхозпроизводителей, развивать инфраструктуру, образование, здравоохранение, повышать пенсии и пособия", - сказал Додон.

Говоря о дорожной инфраструктуре, он отметил, что "процесс строительства и реконструкции дорог идет очень медленно, работы зачастую выполняются некачественно", а "из-за этого бизнес несет потери на перевозках, страна не использует в полной мере транзитный потенциал".

"Для кардинального решения проблемы нужны огромные инвестиции. Чтобы получить дополнительные средства, я обратился к руководству России о предоставлении Молдавии льготного кредита на $300 млн. В ближайшее время начнутся переговоры о вступлении Молдавии в состав участников Евразийского банка развития. В результате мы сможем получить еще один источник финансирования проектов развития дорожной инфраструктуры", - отметил Додон.

По его словам, "выполнение больших национальных проектов, таких как "Индустриализация", "Дороги" и "Авиация", не может и не должно отодвигать на второй план решение проблем, с которыми бизнес и страна сталкиваются постоянно".

"Органы полиции оказывают давление на бизнес, проводя различные проверки под предлогом борьбы с экономическими преступлениями. Это не только мешает нормальной деятельности компаний, но и провоцирует коррупцию среди полицейских. Поэтому необходимо внести изменения в нормативные акты, чтобы полиция не прессовала бизнес и чтобы специализированные и территориальные органы полиции не дублировали функции компетентных государственных структур, занимающихся борьбой с экономическими преступлениями", - подчеркнул Додон.