Две башкирские компании поделят лицензии на разработку пяти нефтеносных участков в Башкирии

Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) признал башкирские ООО "Малая нефтяная компания "Ишимбайнефтегаз" и ООО "Научно-производственная компания "Барс" победителями пяти аукционов на право пользования участками углеводородного сырья в Башкирии с целью геологического изучения, включая поиски и оценку месторождений, разведку и добычу.

Как сообщили "Интерфаксу" в ведомстве, "Ишимбайнефтегаз" получит лицензии на пользование расположенными в Иглинском районе республики Подольским (площадь 20,2 кв. км, ресурсы по D0 - 0,26 млн тонн, по D1 - 0,1 млн тонн), Майским (22,3 кв. км, ресурсы по D1 - 0,3 млн тонн), Казаякским (22,2 кв. км, ресурсы по D0 - 0,71 млн тонн, Dл - 0,3 млн тонн) и Ашинским ((30,7 кв. км, ресурсы по D1 - 0,2 млн тонн) участками. Суммарная стоимость лицензий, как ожидается, составит 19,12 млн рублей.

"Барс" получит лицензию по Первомайскому участку (Туймазинский район, площадь - 82,3 кв. км, ресурсы нефти по категории D0 - 0,455 млн тонн, по D1 - 1,2 млн тонн) за 8,676 млн рублей.

Срок лицензий - 25 лет.

В торгах также участвовало татарстанское ЗАО "Алойл", уточнили в ведомстве.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Ишимбайнефтегаз" оказывает услуги в сфере добычи нефти и природного газа. Компания принадлежит уфимскому ООО "Нефтегазовые технологии" (75% долей) и башкирскому госфонду "Региональный фонд" (25%), бенефициар - исполнительный директор "Ишимбайнефтегаза" Сергей Греков.

"Барс" производит геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в сфере изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Компания зарегистрирована на пять физических лиц.