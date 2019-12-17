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Дальнее зарубежье 17.12.2019 19:02

Специалисты в ФРГ проверят влияние "Северного потока 2" на окружающую среду

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ BSH проверит влияние "Северного потока 2" на окружающую среду и в декабре вынесет решение.

"Мы планируем вынести решение еще в декабре", - сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы ведомства Сюзанне Керхан.

По ее словам, проверяться будет возможное воздействие строительных работ и трубы газопровода на морскую среду.

"Это правовое решение в сфере защиты природы, которое принимается с учетом всевозможного воздействия на объекты защиты", - сказала Керхан.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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Тэги: ФРГ, ГАЗОПРОВОД, ЭКОЛОГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]