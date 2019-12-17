Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ BSH проверит влияние "Северного потока 2" на окружающую среду и в декабре вынесет решение.

"Мы планируем вынести решение еще в декабре", - сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы ведомства Сюзанне Керхан.

По ее словам, проверяться будет возможное воздействие строительных работ и трубы газопровода на морскую среду.

"Это правовое решение в сфере защиты природы, которое принимается с учетом всевозможного воздействия на объекты защиты", - сказала Керхан.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.