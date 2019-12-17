Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ BSH проверит влияние "Северного потока 2" на окружающую среду и в декабре вынесет решение.
"Мы планируем вынести решение еще в декабре", - сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы ведомства Сюзанне Керхан.
По ее словам, проверяться будет возможное воздействие строительных работ и трубы газопровода на морскую среду.
"Это правовое решение в сфере защиты природы, которое принимается с учетом всевозможного воздействия на объекты защиты", - сказала Керхан.
"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.
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