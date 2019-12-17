Израильский ударный беспилотник был обстрелян в воздушном пространстве Сирии

Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) израильских ВВС подвергся обстрелу после того, как вторгся в воздушное пространство Сирии в районе Голанских высот, сообщили во вторник израильские СМИ.
Боевой беспилотник пролетел над территорией Сирии менее километра и пробыл в воздушном пространстве этой страны всего около 90 секунд, прежде чем взял обратный курс, говорится в сообщении.
Предположительно, огонь по израильскому беспилотнику из автоматического стрелкового оружия открыли российские военнослужащие, сообщают израильские СМИ со ссылкой на сирийские источники.
Источники также сообщили, что сирийцам удалось "обмануть" израильские ВВС, разместив на земле макеты систем ПВО вместо реальных комплексов.
Израильские беспилотники ранее неоднократно нарушали воздушное пространство Сирии.
21 сентября власти Сирии продемонстрировали беспилотник, сбитый в районе Джебель аш-Шейха над Голанскими высотами. Сирийские СМИ заявили тогда, что аппарат принадлежал Израилю.
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