В Молдавии желающих вступить в Евросоюз больше, чем сторонников присоединения к ЕАЭС - опрос

За интеграцию Молдавии в Европейский союз выступают 58% граждан страны, а в Евразийский Экономический союз - 50%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения "Социально-политический барометр", обнародованного во вторник социологической компании IMAS.

Согласно результатам опроса, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии состоялся референдум по поводу вступления в Европейский союз, то "за" проголосовало бы 58% респондентов, а "против" - 27%. Еще 15% не приняли бы участие в голосовании или не ответили на вопрос.

Если бы такой же референдум прошел по поводу вступления в Евразийский экономический союз, то 50% респондентов высказались бы "за", 33% - "против", а 17% - не голосовали бы или не ответили.

Что касается сближения и укрепления сотрудничества Молдавии с Россией, то 37% опрошенных поддерживают эту идею, 41% относится к этому нейтрально, а 19% выступают против.

Более половины (54%) участников опроса выступают против объединения Молдавии с Румынией, 34% - "за", а 12% - затруднились ответить.

По вопросу вступления Молдавии в НАТО порядка 57% опрошенных выступают против таких планов, 22% - высказались "за", а 21% респондентов не определились или не могут дать четкий ответ.

Опрос проведен 2-14 декабря среди 1090 респондентов социологической компании IMAS по заказу Public Media. Погрешность +/- 3%.