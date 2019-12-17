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Это интересно 17.12.2019 19:20

В 2020г в Азербайджане пройдет Ukrainian Fashion Weekend

В Азербайджане в 2020 году планируется проведение дней украинской моды.

Согласно информации с сайта президента Украины, об этом сказали участницы украинского женского бизнес-клуба на встрече с первой леди Еленой Зеленской во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

«В ближайших планах - проведение весной 2020 Ukrainian Fashion Weekend в Баку. Представительницы бизнес-клуба обратились с просьбой к Елене Зеленской поддержать их идею и объединить усилия для достойной презентации украинских дизайнеров не только одежды, но и ювелирных украшений, керамики, этно изделий», - отмечается в сообщении.

Первая леди Украины с радостью откликнулась на предложение: «Украинская мода для меня - особая страница. Стараюсь во время официальных визитов, событий одевать именно украинское. И когда меня спрашивают, чье платье, для меня исключительная гордость назвать бренд из Украины», - подчеркнула Зеленская.

Кроме того, участницы женского бизнес-клуба обсудили с Еленой Зеленской перспективы развития туризма между Азербайджаном и Украиной. «Украинский Трускавец уже стал довольно популярным туристическим направлением для азербайджанцев, но участники бизнес-клуба уверены, что надо открывать и популяризировать для азербайджанских туристов и другие украинские города», - говорится в сообщении.

Кроме того, женщины клуба убеждены, что и Азербайджан тоже может многим поразить украинских туристов. На встрече были обсуждены совместные проекты в сфере туризма и медицины. Также участницы женского клуба выдвинули инициативу о проведении дней украинского кино в Азербайджане.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]