В 2020г в Азербайджане пройдет Ukrainian Fashion Weekend

В Азербайджане в 2020 году планируется проведение дней украинской моды.
Согласно информации с сайта президента Украины, об этом сказали участницы украинского женского бизнес-клуба на встрече с первой леди Еленой Зеленской во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.
«В ближайших планах - проведение весной 2020 Ukrainian Fashion Weekend в Баку. Представительницы бизнес-клуба обратились с просьбой к Елене Зеленской поддержать их идею и объединить усилия для достойной презентации украинских дизайнеров не только одежды, но и ювелирных украшений, керамики, этно изделий», - отмечается в сообщении.
Первая леди Украины с радостью откликнулась на предложение: «Украинская мода для меня - особая страница. Стараюсь во время официальных визитов, событий одевать именно украинское. И когда меня спрашивают, чье платье, для меня исключительная гордость назвать бренд из Украины», - подчеркнула Зеленская.
Кроме того, участницы женского бизнес-клуба обсудили с Еленой Зеленской перспективы развития туризма между Азербайджаном и Украиной. «Украинский Трускавец уже стал довольно популярным туристическим направлением для азербайджанцев, но участники бизнес-клуба уверены, что надо открывать и популяризировать для азербайджанских туристов и другие украинские города», - говорится в сообщении.
Кроме того, женщины клуба убеждены, что и Азербайджан тоже может многим поразить украинских туристов. На встрече были обсуждены совместные проекты в сфере туризма и медицины. Также участницы женского клуба выдвинули инициативу о проведении дней украинского кино в Азербайджане.
Х.Насирзаде
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