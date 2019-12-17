Путин и Эрдоган поддержали усилия ООН и ФРГ для прекращения вооруженного конфликта и возобновления мирного диалога в Ливии - Кремль

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдогана в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Выражена поддержка посредническим усилиям ООН и Германии в целях прекращения вооружённого конфликта и возобновления мирного диалога. Отмечена готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов", - говорится в сообщении о телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе турецкой стороны.

О том, что тема Ливии будет обсуждаться в ходе предстоящих контактов РФ и Турции, сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами, Пескова попросили прокомментировать решение Турции направить правительству национального единства Ливии спецназ, военных советников и военную технику. По просьбе "Интерфакса" он ответил на вопрос, будет ли эта тема обсуждаться в ходе встречи Путина и Эрдогана в январе и в ходе возможных телефонных контактов.

"Безусловно, в ходе предстоящих контактов, как телефонных, так и очных, тема Ливии наверняка будет обсуждаться. Вы знаете, что Россия и Турция осуществляют очень плотный ежедневный контакт по сирийским делам, требуют совместного проговора и дела ливийские", - сказал Песков.

Он напомнил, что Россия выступает за прекращение кровопролития в Ливии, за прямые контакты между противоборствующими сторонами и "поддерживает любые международные усилия отдельных стран в плане поисков путей выхода из кризиса, который продолжается в этой стране".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в минувшее воскресенье, что Анкара готова оказать Триполи во главе с Файезом Сарраджем любую военную помощь, какая ей необходима.

"Мы будем защищать права Ливии и Турции в Восточном Средиземноморье. Мы более, чем готовы предоставить Ливии какую угодно необходимую ей помощь", - заявил он в интервью каналу "А-хабер".

В то же время Эрдоган назвал Халифу Хафтара "незаконным лидером, представителем нелегальной структуры".

Ранее Эрдоган выразил желание обсудить Ливию с Путиным и призвать российскую сторону отказаться от поддержки командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Хафтар, который с апреля этого года ведет наступление на Триполи.

По некоторым данным, силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, наступающие на Триполи, ведут бои примерно в 10 км от центра города.

Силы Хафтара между тем поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.