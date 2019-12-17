США призвали талибов к 10-дневному прекращению огня, грозят отложить серию переговоров, если их просьба не будет удовлетворена - источники

На переговорах между талибами и представителями США в Катаре американская сторона просила талибов прекратить огонь на 10 дней, сообщает во вторник газета "Арабские новости" со ссылкой на источники в движении "Талибан".
По их словам, при этом США пригрозили, что если их запрос не будет принят, переговоры будут прекращены.
Источники сообщили, что талибы поделились запросом США со своими лидерами, чтобы они могли принять решение по нему.
Согласно одному из источников, мирное соглашение между США и талибами может быть подписано в период прекращения огня.
Официально информация об этих переговорах еще не подтверждалась.
По информации газеты, в настоящее время переговорные группы талибов и США находятся в Катаре.
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