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ТЭК 17.12.2019 21:19

Правительство ФРГ готовится к американским санкциям против "Северного потока 2", которые могут вступить в силу уже в пятницу

Правительство ФРГ готовится к американским санкциям против "Северного потока 2", которые могут вступить в силу уже в пятницу, об этом со ссылкой на секретный документ министерства экономики Германии сообщает во вторник таблоид Bild.

"Правительство не исключает, что из-за анонсированных санкций строительным работам в датских внешних водах могут быть созданы препятствия", - цитирует издание документ. По информации издания, санкции США могут вступить в силу самое позднее в пятницу.

США готовят пакет законов, касающихся оборонного бюджета страны. Как сообщалось ранее, пакет, в том числе, содержит санкции против европейских предприятий, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток 2". США рассчитывают в будущем поставлять в ЕС свой сжиженный газ. В консорциум по строительству "Северного потока 2" входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром".

В то же время в Минэкономики ФРГ считают, что США не планируют прямых санкций в отношении Германии или строительного консорциума "Nord Stream 2 AG", стопроцентной "дочки" российского "Газпрома".

"Западные инвесторы и консорциум "Nord Stream 2" не находятся в фокусе объявленных санкций", - указано в документе.

По информации издания, под санкции может подпасть швейцарско-нидерландское предприятие "Allseas", которое в настоящий момент прокладывает последние элементы газопровода. США планируют санкции против фирмы, заморозку транспортных контейнеров и запрет на въезд сотрудников фирмы в США.

Кроме того, газета сообщает, что после подписания закона, налагающего санкции, ФРГ "четко проверит, какие действия закон оказывает на реализацию проекта "Северный поток 2".

"Берлин, очевидно, видит шансы в том, что газопровод "Северный поток 2" может быть достроен в течение 30-дневного периода, который закон подразумевает для сворачивания деятельности без штрафов для участников строительства", - пишет издание.

Только после того, как эта информация будет проверена, ФРГ примет решение о том, "какие конкретные меры" реагирования могут быть приняты.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИИ, ПОДГОТОВКА


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